SSC Palmberg Schwerin besiegt Aachen in vier Sätzen

Schwerin (dpa/lmv) - Die Volleyball-Frauen vom SSC Palmberg Schwerin haben nach zwei klaren Niederlagen in der Bundesliga wieder einen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski setzte sich am Samstag in einer umkämpften Partie nach knapp zwei Stunden mit 3:1 (26:24, 25:23, 24:26, 25:15) gegen die Ladies in Black Aachen durch. Damit wahrte der SSC seine Chance auf einen der ersten drei Ränge in der Hauptrunde.

Von dpa