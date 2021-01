Hansa Rostock feiert vierten Auswärtssieg: 2:1 in Duisburg

Duisburg (dpa/mv) - Hansa Rostock hat den vierten Auswärtssieg der Saison in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Samstag zu einem 2:1 (2:1) beim MSV Duisburg und festigte nach dem dritten Dreier in Serie die Position im oberen Tabellendrittel. Manuel Farrona Pulido (6. Minute, 29.) erzielte beide Tore für die Mecklenburger, Arne Sicker (34./Handelfmeter) traf für den Vorletzten.