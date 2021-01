Sieben-Tage-Wert in NRW sinkt weiter leicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht rückläufig. Die Gesundheitsämter meldeten 106,0 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 107,4 am Vortag. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts von Samstag hervor (Stand 0.00 Uhr). In NRW infizierten sich innerhalb eines Tages 3323 Menschen neu. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt damit 467 471. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 122 auf 9895. Am Vortag hatten die Behörden noch 138 Corona-Tote binnen eines Tages im Bundesland registriert.

Von dpa