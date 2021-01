SPD-Landesvorstand nominiert Thomas Kutschaty

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Präsidium der NRW-SPD hat jetzt auch der Landesvorstand Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty für den Vorsitz der Partei und als Spitzenkandidat für die Landtagswahlen 2022 in Nordrhein-Westfalen nominiert. Das teilte der Landesverband am späten Freitagabend nach einer Sitzung in Düsseldorf mit. Ein Landesparteitag am 6. März muss dem Vorschlag noch zustimmen.

Von dpa