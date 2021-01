Stindl zu Comeback im Nationalteam: «Wäre sehr froh darüber»

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl kann sich ein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft vorstellen. «Wichtig ist es, im Sommer in Form zu sein und auf den Punkt da zu sein. Wenn der Bundestrainer die Überlegung hat, mich dazuzunehmen, bin ich sehr froh darüber», sagte der 32-Jährige am Freitagabend nach dem 4:2 (2:2) der Gladbacher gegen Borussia Dortmund mit Blick auf die Europameisterschaft im Sommer. «Wenn es nicht so sein sollte, dann drücke ich den Jungs ganz fest die Daumen», fügte Stindl hinzu.

Von dpa