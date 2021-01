Corona-Impfterminvergabe: Kassenärzte mahnen zu Geduld

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, hat zu Geduld bei der Vergabe von Terminen für die Corona-Impfung aufgerufen. «Rufen Sie nicht alle am ersten Tag an, Sie können auch noch in den nächsten Wochen einen Termin vereinbaren», sagte Bergmann der «Rheinischen Post» (Samstag). «Es wird einen Ansturm und lange Wartezeiten geben, auch wenn unser Call-Center gut vorbereitet ist und rund 1200 Mitarbeiter im Einsatz hat.»

Von dpa