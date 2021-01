Mertesacker rät Rose zu Verbleib in Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Ex-Weltmeister Per Mertesacker rät dem von Borussia Dortmund umworbenen Trainer Marco Rose klar zu einem Verbleib bei Borussia Mönchengladbach. «Das ist eine sehr entwicklungsfähige Mannschaft. Er hat mit Max Eberl jemanden an seiner Seite, der ihm zu 100 Prozent vertraut. Ich traue ihm zu, mit Gladbach den nächsten Schritt zu gehen in den nächsten Jahren, konstant in der Champions League zu sein und die Bayern herauszufordern», sagte Mertesacker am Freitagabend als Experte des ZDF nach dem 4:2 (2:2) der Gladbacher gegen Dortmund.

Von dpa