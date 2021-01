Wölfin «Gloria» tötete auch Schaf in Dinslaken

Wesel (dpa/lnw) - Der im Kreis Wesel lebenden Wölfin «Gloria» ist die Tötung eines weiteren Tieres zugeordnet worden. Genetische Untersuchungen hätten ergeben, dass die Wölfin GW954f am 17. Dezember 2020 ein Schaf in Dinslaken getötet hat, teilte das NRW-Umweltministerium am Freitag mit. Das Tier, inoffiziell «Gloria» genannt, lebt im Wolfsgebiet Schermbeck mit einem Rüden zusammen, hat schon zahlreiche Weidetiere getötet und offenbar Nachwuchs bekommen.