NRW ist Hochburg der Küchenmöbel-Produktion in Deutschland

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalen bleibt eine Hochburg der Küchenmöbelproduktion in Deutschland. Fast 70 Prozent der deutschen Produktion von aus Holz hergestellten Küchenmöbeln stammte 2019 aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf berichtete. Dabei handelte es sich zum größten Teil um Einbauküchenelemente. Produziert wurde vor allem in Ostwestfalen. Der Produktionswert der Küchenmöbel «made in NRW» summierte sich nach Angaben der Statistiker 2019 auf 3,33 Milliarden Euro. Das waren 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Von dpa