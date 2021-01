Ab Montag Spezialmaskenpflicht in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ab Montag müssen in NRW medizinische oder FFP2-Masken in Bussen und Bahnen, Supermärkten und Gottesdiensten getragen werden. Das geht aus der neuen Coronaschutz-Verordnung des Landes hervor, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde.