Düsseldorfer EG gewinnt DEL-Rheinderby in Köln klar mit 5:1

Köln (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat das 229. Rheinderby bei den Kölner Haien deutlich gewonnen und die Sieglos-Serie des Rivalen verlängert. Die DEG entschied am Donnerstag das prestigeträchtige Aufeinandertreffen in der Deutschen Eishockey Liga deutlich mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) und steht in der Nordgruppe mit sieben Erfolgen nach neun Partien auf Rang drei. Die Kölner Haie stehen nach der sechsten Niederlage hintereinander nur auf Rang sechs.