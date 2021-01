«Doc Caro» ist geimpft - Kampf gegen Fake News im Internet

Planmäßig hatte die Impfkampagne in Krankenhäusern erst diese Woche Montag begonnen, vorher waren bereits Restbestände unter anderem an Uni-Kliniken verimpft worden. Die Impfbereitschaft sei hoch, so Holzner: Sie liege zum Beispiel bei ihr in der Notaufnahme bei fast 100 Prozent. Sie selbst nutze ihre Social Media-Kanäle, um gegen Fake News zum Thema Impfen anzukämpfen.

An den Uni-Kliniken des Landes werden zurzeit noch die letzten Dosen des Moderna-Vakzins verimpft. An anderen Krankenhäusern wurde wegen Lieferproblemen bei Biontech am Mittwoch vom Land ein Impfstopp verhängt.

