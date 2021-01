Aus 20-Euro-Knöllchen wird 14 200 Euro-Bußgeld

Bochum (dpa) - Aus einem 20-Euro-Knöllchen wegen Parkens auf dem Radweg ist in Bochum kurzerhand ein rekordverdächtiges Bußgeld in Höhe von voraussichtlich über 14 200 Euro geworden. Ein 57-jähriger Trucker aus dem Raum Nürnberg habe sich derart uneinsichtig gezeigt, dass die Beamten sich entschlossen, sich sein Gefährt samt Fahrtenschreiber genauer anzusehen. In dem Moment sei der Fernfahrer sehr kleinlaut geworden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Von dpa