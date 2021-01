Laut Mitteilung vom Donnerstag hatte am Vorabend kurz vor Mitternacht ein Fußgänger (28) die Polizei alarmiert, nachdem die beiden ihn aus ihrem Auto heraus nach seinem Ausweis gefragt hatten. Als er wiederum nach dem Dienstausweis fragte, fuhren die jungen Männer wortlos davon. Mit Blaulicht rasten sie hin und her und sprachen weitere Passanten an. Nach einer Stunde entdeckten die echten Polizisten das Auto und filzten die Verdächtigen.

«Im Innenraum befand sich ein elektronisches Lichtset mit blauem und rotem LED-Licht, das über eine 12-Volt-Steckdose betrieben wird», so die Polizei. Es wurde beschlagnahmt, die beiden bekamen eine Anzeige wegen Amtsanmaßung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

