Laschet gratuliert Biden zur Amtseinführung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zur Amtseinführung gratuliert. «Mit dem heutigen Tag beginnt ein neues Kapitel der transatlantischen Zusammenarbeit. Das ist ein guter Tag für uns alle», sagte Laschet laut Mitteilung von Mittwoch. Seine Glückwünsche galten zudem Kamala Harris, die am Mittwoch als erste Frau in der US-amerikanischen Geschichte das Amt der Vizepräsidentin übernahm. Die amerikanische Demokratie habe den Stürmen der Zeit getrotzt, sagte Laschet (CDU) weiter. «Jetzt gilt es, die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden und den Blick in die Zukunft zu richten.»

Von dpa