Prozess gegen Kölnerin Gönül Örs in Türkei

Gönül Örs ist die Tochter der ebenfalls unter Terrorvorwürfen angeklagten Sängerin Hozan Cane, die im Oktober nach zwei Jahren Haft in Istanbul entlassen wurde. Beide Frauen wollen nach Angaben der Anwältin an der Verhandlung teilnehmen. Örs wird Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, Freiheitsberaubung unter Gewaltanwendung oder Täuschung sowie «Entführung oder Beschlagnahmung» von Beförderungsmitteln vorgeworfen.

Hintergrund ist eine Protestaktion im Jahr 2012 auf einem Schiff in Köln. In Deutschland wurden Ermittlungen gegen Örs nach Angaben der Anwaltin eingestellt. Die Kölnerin saß drei Monate in der Türkei in Untersuchungshaft und stand dann sechs Monate unter Hausarrest. Seit Juni gilt eine Ausreisesperre. Sie darf die Türkei nicht verlassen.