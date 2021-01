Mit nächtlichem Tempo 30 gegen Tuning-Szene in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Mit Tempo 30 und zusätzlichen Blitzern in den Nachtstunden will die Stadt Dortmund den in der Tuning-Szene beliebten Wallring unattraktiv für die Raser machen. Ab Freitag gelte auf der gesamten Straße in der Innenstadt zwischen 21.00 und 5.00 Uhr eine Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das Ordnungsamt kündigte an, die bisherigen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung auszuweiten. So sollen an den Wochenenden in den Nachtstunden zusätzlich zu den bestehenden Blitzanlagen mobile Messfahrzeuge eingesetzt werden. Knöllchen gegen die Raser sollen zudem priorisiert bearbeitet werden, um durch den direkten Zusammenhang mit dem Fehlverhalten eine größere Wirkung zu erzielen, hieß es weiter.

Von dpa