Frau auf Straße von zwei Männern überfallen und vergewaltigt

Krefeld (dpa/lnw) - Nach der Vergewaltigung einer Frau auf einer Straße in Krefeld fahndet die Polizei nach zwei Männern. Sie sollen die 27-Jährige am Dienstagabend in der Nähe einer Kirche in einem Wohngebiet an ihrem Auto von hinten überfallen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der beiden soll sie dann vergewaltigt haben. Möglicherweise habe der Mittäter das Geschehen gefilmt, hieß es weiter. Irgendwann habe der Mann von der Frau abgelassen. Beide entfernten sich. Die Ermittlungen dauerten an.

Von dpa