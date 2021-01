31 Jahre alter Bürgermeister schon gegen Corona geimpft

Bisher wird in Nordrhein-Westfalen im Allgemeinen nur in Pflegeheimen und Krankenhäusern geimpft. Nachdem in einem Hennefer Altenheim Impfdosen überzählig gewesen seien, habe die Stadt Hennef von der Kassenärztlichen Vereinigung kurzfristig das Angebot bekommen, «für einen kleinen Anteil der übrig gebliebenen Dosen zu impfende Personen gemäß ihrer Pandemieplanung zu benennen». Dabei seien folglich auch «Personen in relevanter Position» in Frage gekommen. «Entscheidungen mussten schnell getroffen werden, da die Impfstoffe sonst unbrauchbar geworden wären», erläuterte der Sprecher. Deshalb hätten der Bürgermeister und die Beigeordneten geimpft werden können.