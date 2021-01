Sabotage auf ICE-Strecke: Angeklagter schweigt zum Auftakt

Der Obdachlose soll Mitte März 2020 nahe der Theißtalbrücke bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) Schienenbefestigungen abmontiert haben. Laut Anklage war es sein Ziel, einen Zug entgleisen zu lassen.

Mehr als 400 Züge passierten an mehreren Tagen in hohem Tempo die gefährliche Stelle, bis zwei ICE-Lokführer am 20. März aufmerksam wurden. Sie bemerkten bei Tempo 300 ein verändertes Fahrverhalten und hörten Schläge. Der Abschnitt wurde gesperrt, bei der Kontrolle kurz darauf wurden auf einer Strecke von rund 80 Metern lose Gleise entdeckt.