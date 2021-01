Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Terrorist der tamilischen Terrorgruppe LTTE muss sich von heute an in Düsseldorf wegen sechsfachen Mordes vor Gericht verantworten. Der Mann soll als 15-Jähriger in Sri Lanka vor einem Konvoi der sri-lankischen Armee eine Bombe ferngezündet haben, wie ihm die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Anklage vorwirft.

Die Vorwürfe beruhen maßgeblich auf den eigenen Angaben des Angeklagten, der sich 2018 bei seinem Asylantrag selbst belastet habe. Im Strafverfahren habe er sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Bei dem Anschlag waren vor gut zwölf Jahren sechs Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Dem Angeschuldigten droht die Jugend-Höchststrafe von zehn Jahren Haft. Die tamilischen «Befreiungstiger» LTTE kämpfen für einen eigenen Staat der tamilischen Minderheit auf Sri Lanka.

Das Oberlandesgericht hat für den Fall acht Verhandlungstage vorgesehen.