Uniper glaubt weiter an Fertigstellung von Nord Stream 2

Düsseldorf (dpa) - Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper ist trotz der von der US-Regierung verhängten Strafe gegen ein an Nord Stream 2 beteiligtes Unternehmen weiter von der Fertigstellung des Projekts überzeugt. «Wir stehen zu Nord Stream 2 und sind nicht von Sanktionen betroffen», teilte ein Unternehmenssprecher am Dienstag mit. Uniper sei nach wie vor überzeugt, «dass die Pipeline zu Ende gebaut wird». Das Unternehmen ist mit 950 Millionen Euro an der Finanzierung der Gasleitung beteiligt.