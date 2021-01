Polizist kommt wegen Volksverhetzung vor Amtsgericht

Eschweiler (dpa/lnw) - In Eschweiler bei Aachen muss sich demnächst ein Polizeibeamter wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht verantworten. Der 62 Jahre alte Mann habe einen Strafbefehl nicht akzeptiert, deshalb solle der Fall am 15. März verhandelt werden, teilte das Gericht am Dienstag mit. In dem Fall gehe es um zwei Dateien, die der Mann ohne eigenen Kommentar in eine Chatgruppe eingestellt haben soll. In einem Fall wurde unter anderem ein Reichsadler mit Hakenkreuz gezeigt, im anderen Fall geht es um Religionsbeschimpfung.

Von dpa