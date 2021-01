Lotto-Gewinner aus Ostwestfalen will bodenständig bleiben

Münster (dpa) - Der ostwestfälische Lotto-Gewinner des 90-Millionen-Eurojackpots hat sich bei der Lotto-Zentrale gemeldet und sein Geld angefordert. Die Summe werde in der kommenden Woche überwiesen, teilte Westlotto am Dienstag mit. Überwältigt und aufgewühlt sei die Person, die bei der Ziehung in der europäischen Lotterie am vergangenen Freitag den mit 90 Millionen maximal gefüllten Gewinntopf abgeräumt hatte, am Montag auf Westlotto zugekommen.

Von dpa