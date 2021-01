Regen, Schnee und Glätte in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte und Frost in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Oberhalb von 400 bis 600 Metern sowie in den Hochlagen des Sauerlands können mehrere Zentimeter Neuschnee fallen, wie der DWD am Dienstag in Offenbach mitteilte. Im Bergischen Land sei mit teils kräftigen Niederschlägen zu rechnen. Der Dienstag wird zudem windig bis stürmisch bei 5 bis 8 Grad, am Rhein bis 10 Grad, im höheren Bergland 1 bis 4 Grad.

Von dpa