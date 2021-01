Fahrer ließ nach Unfall Beifahrerin schwer verletzt zurück

Essen (dpa/lnw) - Nach einem Autounfall am frühen Dienstagmorgen in Essen hat der Fahrer seine Beifahrerin schwer verletzt auf der Straße zurückgelassen. Er selbst sei verschwunden, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Die Polizei suchte den Halter des Autos auf. Die Beschreibung einer Unfallzeugin passte auf ihn und er hatte laut Polizei Verletzungen, die von dem Unfall stammen könnten. Nun werde ermittelt, ob er tatsächlich der Unfallfahrer war. Die Beifahrerin kam mit Notarztbegleitung in eine Klinik und sollte dort operiert werden. Ihre Identität war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte.

