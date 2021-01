Landgericht Bielefeld: Urteil nach Tod eines 17-Jährigen

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 17-Jährigen an einer Stadtbahnhaltestelle spricht das Landgericht Bielefeld am heutigen Dienstag ein Urteil. Angeklagt ist ein 18-Jähriger aus Bielefeld. Der Deutsche soll Ende April 2020 das Opfer mit einem Messer zur Herausgabe seines Rucksacks aufgefordert haben. Als der Jugendliche sich weigerte, soll ihm der Angreifer zweimal in den Bauch gestochen haben.

Von dpa