Zwei Polizisten auf Weg zum Einsatz bei Autounfall verletzt

Köln (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall ohne eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer sind zwei Polizisten in Köln am Montag verletzt worden. Die Beamten seien mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz am Hauptbahnhof verunglückt, teilte die Polizei am Montag in Köln mit. Beim Abbiegen sei ihr Wagen gegen eine Betonwand geprallt. Die Beamten wollten Kollegen bei einem Einsatz gegen Randalierer unterstützen. Laut Polizei kamen beide Polizisten in Kliniken.

Von dpa