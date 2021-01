Sattelschlepper kippt auf die Seite: Fahrer unverletzt

Essen (dpa/lnw) - Beim Entladen von 25 Kubikmetern Schotter ist am Montag auf einer Baustelle in Essen ein Sattelschlepper umgekippt. Der gesamte Sattelzug kippte der Länge nach auf die Seite, ein Teil fiel dabei auf ein abgestelltes Auto. Der Lkw-Fahrer wurde durch ein Loch in der Frontscheibe befreit. Er blieb unverletzt, wurde aus Sicherheitsgründen aber in die Notaufnahme gebracht. Die war nicht weit: Die Baustelle ist auf dem Gelände der Uniklinik Essen, wie die Feuerwehr berichtete. Warum der Laster umkippte, war zunächst unklar. Die Bergung sollte ein Spezialunternehmen übernehmen.

Von dpa