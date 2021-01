Wegen eines Einkaufswagens: Kunde sticht auf Mitarbeiter ein

Köln (dpa/lnw) - Im Streit wegen der Pflicht zur Mitnahme eines Einkaufswagens hat ein Kunde in Köln einen Mitarbeiter eines Supermarkts mit einem Messer angegriffen. Der Unbekannte habe nach Angaben von Zeugen zunächst einen 38 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter mit einem Pfefferspray attackiert, teilte die Polizei in Köln am Montag über den Vorfall von Samstagabend mit. Einen dem angegriffenen Kollegen zur Hilfe eilenden 55-Jährigen verletzte der Kunde dann mit einem Messer. Der Mitarbeiter kam mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Der Unbekannte floh.

Von dpa