Einschränkungen 2020: Deutschland Cup weiter in Krefeld

Krefeld (dpa) - Nach den besonderen Umständen der Auflage 2020 wird der Deutschland Cup weitere zwei Mal in Krefeld stattfinden. Das Traditionsturnier soll dort auch im November 2021 und 2022 ausgetragen werden, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag mitteilte. Der Vertrag sah ursprünglich das Turnier im vergangenen November als dritte und abschließende Auflage in Krefeld vor.