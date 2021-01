Laumann gegen Impfpflicht für medizinisches Personal

Essen (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich gegen eine Impfpflicht für medizinisches Personal ausgesprochen. «Wir setzen in NRW darauf, dass wir die Menschen nicht überreden wollen», sagte Laumann am Montag in Essen. Das Personal sollte die Möglichkeit haben, vertraulich auch über Ängste sprechen zu können, die mit einer Impfung verbunden seien. «Da soll kein Druck ausgeübt werden, sondern da sollen Fragen beantwortet werden.»

Von dpa