Corona: NRW-Unternehmer warnen vor weiteren Einschränkungen

Düsseldorf dpa/lnw) - Die Unternehmensverbände in Nordrhein-Westfalen haben davor gewarnt, im Zuge der Corona-Bekämpfung weitere erhebliche Einschränkungen für die Unternehmen zu beschließen. «Unser Land muss dringend aufpassen, dass es seine Wirtschaft nicht komplett abwürgt», erklärte der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen (unternehmer nrw), Arndt Kirchhoff, am Montag in Düsseldorf.

Von dpa