Polizisten bei Kontrolle von hinten angegriffen

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein junger Mann soll in Wuppertal unvermittelt eine Polizistin und ihren Kollegen von hinten angegriffen haben. Die beiden Beamten hätten gerade den Fahrer eines Elektroscooters am Sonntagnachmittag kontrolliert, teilte die Polizei am Montag mit. Plötzlich sei der bis dahin unbeteiligte junge Mann von hinten gekommen und habe die Beamten umschlungen. Er habe auf sie eingeschlagen und eingetreten. Mit Hilfe weiterer Beamter wurde der 27 Jahre alte Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Die angegriffenen Polizisten mussten den Angaben zufolge zur ambulanten Behandlung ein Krankenhaus aufsuchen. Das Motiv der Tat sei bislang unklar.

