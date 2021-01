1200 Dosen: Impfungen an Düsseldorfer Uni-Klinik gestartet

Pro Tag sollen an der Uni-Klinik in einer zügig erbauten Impfstraße 320 Mitarbeiter geimpft werden, bis die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs verbraucht ist. In vier Wochen ist bei dann der zweite Piks fällig. Die dafür nötigen Dosen sollen rechtzeitig geliefert werden.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Montagmorgen gesagt, dass die jetzt startenden Corona-Impfungen in den Krankenhäusern landesweit etwa 100 000 Menschen beträfen. Dazu gehören an der Düsseldorfer Uni-Klinik auch zum Beispiel Hebammen - da sie im Kreißsaal besonders vielen Aerosolen von schnell atmenden Frauen ausgesetzt sind.