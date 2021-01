Hendrik Wüst zur Debatte um FFP2-Masken: „Das macht die Leute kirre“

Einen politischen Überbietungswettbewerb in Sachen Corona-Maßnahmen lehnt er ab. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst setzt stärker auf Kontrollen, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Frank Polke äußert sich der CDU-Politiker auch über die Wahl Armin Laschets zum Chef der CDU.

Frage: Hat Sie die Wahl von Armin Laschet gefreut? Und welche Auswirkungen hat diese auf die nordrhein-westfälische CDU und die Landesregierung?

Wüst: Ich habe Armin Laschet nach Kräften unterstützt, weil ich davon überzeugt bin, dass er mit seiner Regierungserfahrung und seinem integrativen Ansatz der richtige Mann ist, die CDU als Volkspartei zusammenzuhalten. Klar, dass ich mich über das Ergebnis freue. Es ist jetzt wichtig, hinter dem neuen Vorsitzenden die Reihen zu schließen und schnell zur inhaltlichen Arbeit und Vorbereitung auf die Bundestagswahl zu kommen. In Nordrhein-Westfalen müssen wir auch die Landtagswahl in einem Jahr im Blick haben. In der Landesregierung wird die Wahl von Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU keine Auswirkungen haben.

Frage: Die Wirtschaft – vor allem der Handel – beklagt Verzögerungen bei den Hilfszahlungen? Was muss Ihrer Meinung nach unternommen werden, damit wir nicht ein flächendeckendes Sterben vor allem im Einzelhandel bekommen?

Wüst: Der Handel kritisiert zu Recht, dass die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz vielleicht etwas zu vollmundig versprochenen Hilfen sehr spät kommen. Aber seit Beginn der vergangenen Woche ist klar, dass es losgeht. Und das wird auch höchste Eisenbahn. Der Mittelstand im Handel darf nicht der Verlierer der Krise sein. Wenn noch mehr große, kapitalstarke Ketten unsere Innenstädte prägen, geht ein Teil unserer Identität und Vielfalt verloren. Die nächsten Hilfen müssen entweder schneller kommen, oder die Abschlagszahlungen müssen erhöht werden.

Frage: Die Forderung aus Bayern, FFP2-Masken verpflichtend bei der Benutzung des ÖPNV zu tragen, hat große Debatten über das Risiko im ÖPNV ausgelöst. Wie stehen Sie dazu als Verkehrsminister des bevölkerungsreichsten Bundeslandes?

Wüst: Wir kontrollieren die Maskenpflicht im ÖPNV, und die Allermeisten halten sich dran. Alle Studien sagen, dass damit das Ziel erreicht ist, den ÖPNV sicher zu machen. Wenn die FFP2 Masken es noch besser machen, soll es mir recht sein. Aber ich vertraue unserem Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der da eher zurückhaltend ist. Ein bloßer politischer Überbietungswettbewerb macht die Leute nur kirre. In Krisenzeiten Verantwortung zu tragen, heißt nicht, permanent alle in Alarmmodus zu versetzen. Im Gegenteil. Gute Entscheidungen in der Krise trifft, wer es auch mal aushält, einen Moment nachzudenken und sich Zeit nimmt, zu erklären.

Frage: Zurück zur CDU. Falls Armin Laschet Kanzlerkandidat wird und nach Berlin wechselt, haben Sie Ambitionen ihm in diesem Amt nachzufolgen. Und wann müsste diese Frage Ihrer Meinung nach geklärt werden?

Wüst: Dass Sie mich das Fragen, gebe ich mal als Kompliment an die fleißigen Kolleginnen und Kollegen im Verkehrsministerium weiter. Aktuell stellen sich keine Personalfrage in Nordrhein-Westfalen. Nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg steht erst mal die Frage der Kanzlerkandidatur an. Wenn in Nordrhein-Westfalen was zu klären ist, tun wir das freundschaftlich und kollegial wie bisher. Zur Erfolgsgeschichte von Armin Laschet gehört, viele unterschiedliche Kompetenzen und politische Richtungen einzubeziehen. Das sollte auch im Land dauerhaft fortgeschrieben werden. Das Team zählt. Und wer dann an welcher Position steht, ist zweitrangig. Und unsere Stärke ist, dass wir alle gut miteinander können.