«Kommissar Schnee» führt Polizei zu Verdächtigem

Ratingen (dpa) - Ein zertrümmertes Fenster, ein gestohlenes Fahrrad und frische Reifenspuren: «Kommissar Schnee» hat Polizisten in Ratingen bei Düsseldorf zu einem 36 Jahre alten Verdächtigen geführt. Er soll in der Nacht zu Sonntag eine Wohnzimmerscheibe eingeschlagen haben, wie die Polizei in Mettmann am Montag mitteilte. Die Hausbewohner wurden demnach durch das Klirren aus dem Schlaf gerissen. Aus einem Schuppen am Haus habe er dann ein Fahrrad gestohlen und sei getürmt.

Von dpa