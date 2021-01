NRW erwägt Ältere zu Hause zu impfen

Impfstart im Kreis Borken

Unter Polizeischutz lieferte ein Logistikunternehmen um kurz nach 7 Uhr am Sonntagmorgen (27. Dezember) 55 Impfstoff-Dosen gegen das Coronavirus am Senioren- und Pflegezentrum St. Ludger am Krankenhaus in Vreden ab. Fast zeitgleich wurden auch das Azurit-Pflegeheim in Bocholt (60 Impf-Dosen) und die Pflegeeinrichtung Haus am Elschatt in Heiden (zehn Impf-Dosen) beliefert. Um 9 Uhr nahmen Dr. Stephan Gutermann und seine Arzthelferin Klara Tenhumberg die Arbeit auf, um 15 Uhr waren im Vredener Seniorenzentrum alle 55 Impf-Dosen verimpft: 50 an Senioren, fünf an Pflegekräfte. Der älteste Impfling war an diesem Tag Luise Weymann, eine 96-jährige Seniorin. Mike Saalmann freut sich, dass sich die 80 Bewohner fast ausnahmslos impfen lassen wollen. Die bislang noch nicht geimpften Senioren sind in den nächsten Tagen an der Reihe, wenn neue Impf-Dosen geliefert werden. „Auch bei den Pflegekräften ist die Impfbereitschaft sehr, sehr groß“, sagt der Leiter des Seniorenzentrums.