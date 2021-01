Laumann: Impfungen auch für Reinigungspersonal in Kliniken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Impfungen in den Krankenhäusern sollen auch dem auf Corona-Stationen tätigen Reinigungspersonal angeboten werden. Die Impfungen sollen unabhängig vom Angestelltenverhältnis erfolgen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Damit könnten auf den Corona-Station die für die Reinigungsarbeiten zuständigen Mitarbeiter ebenso geimpft werden wie Ärzte und Pfleger.