Ärztekammer-Präsident: «Bitte lasst Euch alle impfen»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Hans-Albert Gehle, hat eindringlich an die Bevölkerung appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. «Die Verläufe sind dramatisch», sagte er am Montag in Düsseldorf. «Bitte lasst Euch alle impfen.» Das Coronavirus werde sich nur auslöschen lassen, wenn 80 Prozent der Weltbevölkerung geimpft werde. In den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern sei die Impfbereitschaft hoch, sagte Gehle. In einigen Klinken liege sie hier bei 90 Prozent - unter 70 Prozent nirgendwo.

Von dpa