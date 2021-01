Feuerwehr zieht bewusstlosen Menschen aus Fluss

Dorsten (dpa/lnw) - Ein bewusstloser Mensch ist in Dorsten (Landkreis Recklinghausen) aus dem Fluss Lippe gezogen worden. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Auch zum Geschlecht konnte die Feuerwehr in der Nacht keine Auskunft geben. Zeugen hatten am Sonntagabend den Notruf gewählt, weil sie eine hilflose Person in einem Nebenfluss zur Lippe entdeckt hatten, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Helfer war die Person bereits aus dem Zulauf in die Mitte der Lippe getrieben worden. Mehrere Einsatzkräfte mussten die bewusstlose Person aus dem maximal vier Grad kalten Wasser ziehen. Warum sie sich in dem Fluss befand, war zunächst unklar.

Von dpa