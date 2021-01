Minister dringen auf einheitliches IT-System

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einen Brief an die Kommunen in NRW haben zwei Landesminister auf die flächendeckende Einführung des IT-Systems «Sormas» in den Gesundheitsämtern gedrungen. Es biete die Möglichkeit, «künftig Infektionsketten stadt-/kreisübergreifend abzubilden» und könne ein Beitrag in der Pandemie-Bekämpfung sein, hieß es in dem Schreiben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Es sollte keine Zeit mehr verloren gehen, die Einführung in allen 53 Gesundheitsämtern im Land weiter zügig voranzutreiben.

Von dpa