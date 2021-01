«Alles im grünen Bereich»: Hector nicht schwer verletzt

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wohl nicht erneut länger auf seinen Kapitän Jonas Hector verzichten. Der Ex-Nationalspieler war beim 0:0 am Samstag gegen Hertha BSC nach einem Luftzweikampf in der 69. Minute ausgewechselt werden. Die Szene weckte Erinnerungen an eine in Bielefeld erlittene Nackenverletzung im September, in deren Folge Hector dem FC fast drei Monate fehlte.

Von dpa