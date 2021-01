Drei Menschen bei Unfall in Gladbeck verletzt: Hund stirbt

Gladbeck (dpa/lnw) - Drei Menschen, darunter ein einjähriger Junge, sind bei einem Zusammenprall zweier Autos in Gladbeck im Ruhrgebiet verletzt worden. Ein Hund, der sich in dem Wagen einer beteiligten 26-Jährigen befand, starb bei dem Unfall am Samstagmittag, wie die Feuerwehr mitteilte.