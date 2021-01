1. FC Nürnberg verliert unnötig in Bochum mit 1:3

Bochum (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat nach einer vergebenen Großchance von Mittelstürmer Manuel Schäffler eine ebenso unnötige wie unglückliche Niederlage beim VfL Bochum kassiert. Beim 1:3 (1:1) war der «Club» am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga nach der Pause drauf und dran, den Sprung der Gastgeber an die Tabellenspitze zu verhindern. Dann aber schlug Routinier Robert Tesche (73./83. Minute) zweimal für den VfL zu, der so die Stärke eines Topteams nachwies.

Von dpa