FDP pocht auf eigenständigen Kurs: Auch mit CDU-Chef Laschet

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Die in Nordrhein-Westfalen mitregierende FDP sieht die Arbeit der schwarz-gelben Koalition nicht durch das neue Amt des CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet gestört. Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in NRW werde fortgesetzt, unterstrich Laschets Stellvertreter im Amt des Ministerpräsidenten, FDP-Landesparteichef Joachim Stamp, am Samstag in einem Glückwunschschreiben.

Von dpa