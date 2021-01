AfD: CDU-Bundesvorsitz für Laschet hat negative Folgen

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Die oppositionelle Afd in Nordrhein-Westfalen sieht in der Wahl von Ministerpräsident Armin Laschet zum CDU-Bundeschef ein negatives Signal für Deutschland. Mit dieser Wahl habe die CDU deutlich gemacht, dass sie keine Perspektiven für die Zukunft des Landes bereithalte, kommentierte AfD-Landtagsfraktionschef Markus Wagner am Samstag in Düsseldorf die Entscheidung. «Für NRW bedeutet das vermutlich, dass der amtierende Ministerpräsident noch weniger Zeit findet, sich um die Probleme des größten Bundeslandes zu kümmern.»

Von dpa