Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Bergisch Gladbach ein mysteriöses und bewaffnetes Duo gestoppt, das sich in einem teuren SUV einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Die Männer seien mit einem als unterschlagen gemeldeten Mietwagen unterwegs gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag.

Von dpa