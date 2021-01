Zivilstreife verhindert Geldautomatensprengung

Nettersheim (dpa/lnw) - In Nettersheim im Kreis Euskirchen ist am Freitag eine Geldautomatensprengung verhindert worden, weil die Täter einer Zivilstreife auffielen. Die Polizisten hatten die drei Männer in dem kleinen Ort am frühen Morgen beim Betreten einer Bank gesehen. Sie erkannten, dass die Männer Sprengmittel an einem Geldautomaten verwendeten. Durch ihr Eingreifen habe die geplante Sprengung verhindert werden können, teilte die Polizei mit.

Von dpa