Wetter am Wochenende in NRW bringt Dauerfrost und Schnee

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende auf kaltes, winterliches Wetter mit Dauerfrost und Schnee einstellen. Besonders in den Nächten müsse zudem mit erheblicher Glättegefahr gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Am Freitag sei es im Rheinland zunächst wolkig bis stark bewölkt und in Ostwestfalen teils bedeckt mit Schneegriesel. Die Höchsttemperaturen erreichen minus zwei bis plus zwei Grad. Vor allem im Bergland komme es zu Dauerfrost.

Von dpa